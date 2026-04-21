◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜）阪神は投手陣が１６失点と崩れ、ＤｅＮＡに大敗した。今季は先制すれば９戦９勝だったが、不敗神話も崩壊した。連勝は３でストップ。セ・リーグ最速到達に王手をかけていた藤川監督の通算１００勝はお預けとなった。先発の才木は、５回７安打６失点でノックアウトを食らった。４四死球と制球に苦しみ、本来の投球とはほど遠いものだった。６―６の同点で迎えた７回