手軽に旬を食卓に取り入れよう ふわっと柔らかな葉のキャベツは春だけ味わえる旬のお楽しみ。たくさん出回るおいしい時期にたっぷり料理して、食卓からも旬を楽しみましょう。 柔らかい葉はサラダにぴったりレモンが爽やかな炒め物とろっと煮込んだ優しいスープレンジ簡単さっぱりメニュー鶏胸肉と合わせてヘルシーに 暖かくなってくるとふわっと柔らかな葉の「春キャベツ」が出回るようになります。サラダで食べてもおいしい春