◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡは阪神に勝利し４連勝とした。初回先頭の近本に右翼への二塁打で出塁を許すと、続く中野の右前打で一、三塁。森下の三ゴロ併殺打の間に先制点を奪われた。２回２死一塁から坂本に左中間に運ばれ、処理がもたつく間に２点目を奪われた。０ー３で迎えた３回１死一塁。才木の投じた４球目。２１日に２８歳の誕生日を迎えた牧が、１５１キロをとら