いつもさっと水洗いしているブロッコリー、汚れがきちんと落ちているか気になることはありませんか？小さなつぼみが密集しているため、意外と汚れが残りやすい野菜なんです。今回は、見違えるほどきれいになるブロッコリーの洗い方を2つご紹介します。 そもそもなぜ洗いにくいの？ ブロッコリーを洗うとき、水がコロコロはじかれるのに気づいたことはありませんか？これはブロッコリー自身が分泌している天然のワックス（油脂）