◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神はDeNAに敗れ、連勝は3でストップ。あと1勝となっている藤川球児監督（45）の監督通算100勝はお預けとなった。先発の才木は序盤から援護をもらいながらピリッとしない投球。5回6失点で降板となった。6―6の7回にも救援陣が4点を失うなど、相手の勢いを止めることができなかった。8回にも6失点。25年に藤川監督が就任してから最多の16失点と打ち込まれた。打線は小