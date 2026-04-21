◇プロ野球DeNA16ｰ9阪神(21日、横浜スタジアム)プロ野球・阪神が敵地でDeNAと対戦。阪神は初戦を落としました。阪神は初回、近本光司選手・中野拓夢選手が連打で出塁し、無死1塁3塁のチャンスを作ります。続く森下翔太選手の打球はダブルプレーとなりますが、その間に近本選手が帰還し、1点を先制します。さらに2回、福島圭音選手と坂本誠志郎選手の連打で1点を追加。そのまま迎えた3回には、佐藤輝明選手が2アウト1塁の場面でツ