◇プロ野球DeNA16ｰ9阪神(21日、横浜スタジアム)DeNAは逆転勝利を飾りました。初回に阪神の1番、2番、3番で早々と先制点を許しリードを奪われたDeNA。3点ビハインドの3回にこの日28歳の誕生日を迎えた牧秀悟選手が2ランホームランを記録し、自身の誕生日に華を添えます。5回に先発の深沢鳳介投手が1アウト1・2塁のピンチをつくると橋本達弥投手が継投。そこから四球で満塁のピンチを作ると続く大山悠輔選手にも四球を与えて1点を