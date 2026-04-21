仕事に必要なニュースを見てると言いながら、実際はゲーム画面…夫のこういう言い訳、なんとも言えない気持ちになりますよね。家事も育児もスマホのせいで後回し、そして陣痛で苦しむ妻の隣でも動画を見続けた夫。美里さんの失望はかなり深そうです…。ここから夫婦の関係がどう変わっていくのか、ちょっと心配な予感がしますよね。>>【まんが】じゃあスマホと結婚したら？(ウーマンエキサイト編集部)