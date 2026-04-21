参議院・外交防衛委員会では21日、防衛装備移転三原則の運用指針が改定されたことをめぐり、議論が交わされました。野党側はアメリカのイラン攻撃にも殺傷能力のある武器の輸出が可能となるのか、小泉防衛大臣に問い質しました。社民党福島みずほ 党首「アメリカに殺傷能力のある武器を輸出して、アメリカがそれをイランへの武力攻撃に使うことは可能なんですか」小泉進次郎 防衛大臣「他国への侵略に使用していること