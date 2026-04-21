赤色灯21日正午ごろ、長野県軽井沢町長倉の別荘敷地内で「木の伐採作業中に木の幹が倒れて作業員2人に当たった」と同僚から119番があった。軽井沢署によると、造園業中倉民男さん（78）＝埼玉県小川町＝と造園業手伝い高瀬裕子さん（53）＝東京都東久留米市＝が病院に搬送されたが死亡した。当時中倉さんらは5人で、伐採作業をしていた。高所から木の枝を下ろしていた際、落下してきた太さ最大約90センチ、長さ約1.6メートルの