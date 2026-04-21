歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が21日、東京・豊洲で行われた、歌舞伎座『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日初日〜27日千穐楽）夜の部で上演される『助六由縁江戸桜』の江戸紫の鉢巻（目録）贈呈・魚河岸会共同取材会に出席しました。歌舞伎十八番のひとつ『助六由縁江戸桜』は、代々の市川團十郎家の俳優が“助六”を勤める際、魚河岸へ挨拶に行き、舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻が贈呈されていました。江戸の粋をみせる豪華けん