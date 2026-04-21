バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、自身の契約延長について言及した。21日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が同指揮官のコメントを伝えている。昨季、バルセロナの監督に就任したフリック監督は、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デル・レイ（国王杯）、ラ・リーガの国内3冠を達成。今季はスーペルコパ・デ・エスパーニャを制し、ラ・リーガにおいても2位レアル・マドリードに勝ち点差「9」をつ