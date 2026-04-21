プレミアリーグのマンチェスター・シティとチェルシーは21日、今夏のプレシーズンにおいてアジアツアーを実施することを発表した。両クラブは香港で開催される『香港サッカーフェスティバル（HKTT）』に参戦。マンチェスター・Cは8月1日にインテルと、チェルシーは同5日にユヴェントスと、香港の「啓徳スタジアム」で対戦する。現在、プレミアリーグで2位につけるマンチェスター・Cは、来シーズンに向けたプレシーズンで香港を