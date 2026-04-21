21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の5万9100円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては249.17円安。出来高は2700枚となっている。 TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.88ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59100