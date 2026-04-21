2026年4月20日、韓国・聯合ニュースTVによると、ソウル・東大門（トンデムン）のショッピングモールで偽ブランド品を販売していたグループが摘発された。現場で押収された偽ブランド品はバッグ、財布、時計など計1649点で、正規品なら推定価格72億ウォン（約7億8000万円）に上る。市が偽ブランド品の捜査を始めて以来、最大規模だという。ソウル市民生事犯警察局は16日、10年間にわたりこのショッピングモールの1フロアをほぼ占有