【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比31銭円安ドル高の1ドル＝159円16〜26銭を付けた。前日20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比25銭円安ドル高の1ドル＝158円85〜95銭。ユーロは1ユーロ＝1.1783〜93ドル、187円20〜30銭。20日は米イランの再協議を巡る動向を見極めたいと様子見ムードが強く、小動きだった。