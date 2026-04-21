トム・クルーズ主演の映画『トップガン』の公開40周年を記念し、シリーズ2作を劇場で再び楽しめる「トップガン 40th Anniversary」の実施が決定した。5月13日から9日間限定で上映される。あわせて、名シーンを凝縮した予告編とスペシャルポスターも解禁された。【動画】『トップガン』40周年記念上映の予告映像1986年公開の『トップガン』は、トム・クルーズ演じる伝説的パイロット“マーヴェリック”の活躍を描き、映画史に残