お弁当を作る人が過去最多になったということですが…毎日作るの、大変ですよね？そんな中、注目されているのが、見映えなどを気にしない『頑張らなくてもいいお弁当』です。【写真で見る】「恥ず…」20代男性が5分で作ったお弁当“手作り弁当”は過去最多に“頑張らないお弁当”も増えています出水麻衣キャスター「皆さんのお弁当を見せていただきます。どんなお弁当を持ってきているのでしょうか？」出水キャスター「お弁当拝