◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)試合前にドジャースの大谷翔平選手がロッキーズの菅野智之投手に深々お辞儀をする様子がありました。フィールドに姿を見せた大谷選手は、菅野投手のもとへ一目散に駆け寄ります。すると腰を90度に折り、5つ年上の先輩へ深々とお辞儀。礼を尽くす姿に、菅野投手も思わず苦笑いを見せました。3月のWBCでは侍ジャパンとしてともに戦った仲間として、その距離の近さ