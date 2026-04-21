◇パ・リーグ日本ハム3―1楽天（2026年4月21日エスコンF）日本ハムは楽天に勝利し、2カードぶりにカード初戦を白星で飾った。先発の達孝太投手（22）は7回2安打1失点で楽天戦初勝利となる今季2勝目（1敗）。1―1の4回に奈良間大己内野手（25）が決勝打を放った。19日の西武戦（エスコンF）で走塁の際に送球を受けた水谷が「左尺骨遠位端骨折」の診断で約2カ月の離脱。代わって昇格即スタメン出場浅間とマルティネスが今