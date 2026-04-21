一般的なAIモデルは、不適切な応答を防ぐために事後学習による「検閲」が行われていますが、Gemmaなどのオープンモデルに調整を施して「検閲を除去した」とアピールするサードパーティー製モデルも数多く公開されています。しかし、AIに関する調査レポートを公開しているMorgin.aiが、たとえ「検閲なし」とされているAIモデルであっても事前学習によって出力がゆがめられていると指摘しました。Even 'uncensored' models can't say