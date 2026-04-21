◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１ヤクルト（２１日・マツダ）次の１勝がつかめない。ヤクルト・吉村貢司郎投手が６回を投げて被安打３、２失点と試合を作りながらも３敗目。最速１５０キロの強い速球を軸にフォークボール、カットボールをまじえて３回まで無失点も４回１死から２安打、１四球などで２失点。「（序盤は）いい感じでいけたのですが、先制点を与えてしまったので、そこは反省すべきところ」と悔しがった。池山監督