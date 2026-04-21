HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーとして合流したRINKAの境遇に重ね、LE SSERAFIMのKAZUHAが自身のデビュー前を振り返る場面があった。【映像】「足の裏が真っ黒に…」加入当時の美しすぎる18歳のKAZUHA（実際の映像も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1