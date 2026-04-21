HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、高い実力を誇る女優でもあるAOIが、仲間であるSAKURAの才能を前に「圧倒的な絶望」を感じ、自身のアイデンティティを見失いかける壮絶な葛藤を明かした。【映像】殴り書きされた実際の日記（どん底まで落ちた19歳女優の様子も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本