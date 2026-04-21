東京・文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」の遊戯機器で作業中の20代女性が死亡した事故を巡り、東京ドームシティは21日、公式サイトで謝罪した。【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ「東京ドームシティアトラクションズ」を運営する株式会社東京ドームとして文書を掲載。「本日2026年4月21日（火）午前11時50分頃、『東京ドームシティ アトラクションズ』内の遊戯機器