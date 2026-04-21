「Snow Man」佐久間大介（33）が21日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演し、いつも忘れてしまうものについて語った。佐久間は「忘れ物したことある？」と聞かれ「お土産とか買ったりするんですけど、買ったお土産を家に忘れてきちゃうんですよ」と答えた。そのため「いまだに、ぼくんちの玄関に、半年前に買った宮田君へのお土産残っています」と、「Kis-My-Ft2」の宮田俊哉のためのお土産