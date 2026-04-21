ホンダは21日、着脱式のリチウムイオン電池から出火する恐れがあるとして、電動バイク「ベンリィe1」など10車種計2万3907台（2022年12月〜23年4月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。充電ができなくなる不具合の申告が2件あったが、事故はなかった。国交省によると、電池の設計が不適切なため、外装が割れて電解液が漏れ、ショートや出火の恐れがある。電動のベンリィは郵便局で多く使われている。ホンダなどによると