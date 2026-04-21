３月末をもって日本テレビを退社しフリーとなった岩田絵里奈アナウンサーが２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。フリー後、同番組初出演を果たした。今回は「タメになる習い事発表会ＳＰ」。バレエ、そろばん、塾、ピアノ、習字、水泳と経験した習い事を列挙した岩田アナ。「令和の今、そろばんがブームなんですよ」と話し出すと「そろばんって今、振り返ると数字を記憶して、打って