今回のマグニチュード（Ｍ）７・７の地震発生を受け、政府の地震調査委員会は２１日、臨時会を開いた。震源周辺では過去に大地震発生から１週間程度のうちに同規模の地震が続発したことがあるとし、警戒が必要だと評価した。調査委によると、今回の地震では岩手県を中心に東北の広い範囲で地殻変動が確認された。衛星測位システムの観測では、同県普代村の観測点が東方向に約８センチ移動していたという。調査委の長期評価で