「エンタの神様」に出演し「あ〜いとぅいまて〜ん」のギャグでブレイクした芸人・ですよ。（50）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。“イケメン”に大変身した新ヘアスタイルを公開し、注目を集めている。「髪の毛切っちゃって…あ〜いとぅいまて〜ん！！」と髪の毛を切り、“イケメン”に変身した姿を披露した。フォロワーからは「普通にイケメン」「若くなりましたね」「なんかイケメンだぞ」「実はイケメン」な