女優の羽田美智子（57）が21日、自身のインスタグラムを更新し、めいが結婚したことを報告した。「愛する姪が結婚しました」と書き出し、茨城県水戸市の「旧水海道小学校本館」の前に立つ新郎新婦のウエディングショットを投稿。「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで、、水戸の茨城県歴史博物館の前でご報告を、、おじいちゃん達喜んでると思います」とつづり、建物を設計・建築した宮大工の羽田