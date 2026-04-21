国交省が全国の老朽化している下水道管を対象とした「特別重点調査」の結果を公表しました。対策が必要な下水道管は748キロにおよびます。【写真でみる】1年以内に要対策「緊急度I」は201km…「緊急度I」の区間が長い都道府県は？相次ぐ道路の陥没水があふれ出すところも…2026年1月、新潟市の市道で、大型トラックが通り過ぎようとしたその時…突然、道路が陥没しました。近隣住民「いつもここの前をトラックが通るときはそこ