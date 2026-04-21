今最も注目される直木賞作家・小川哲さんの初エッセイ『斜め45度の処世術』（CEメディアハウス）が刊行されます。過去3年間にわたる雑誌『Pen』（CEメディアハウス）で連載した内容を、書籍版として再編集したのが本書です。「僕にとっては当たり前の視点が、どうやら他人にとっては偏屈だったり面倒くさかったりする」と本書の冒頭で述べているように、「ひねくれ者界のひねくれ者」である小川さん。普通なら悩みの種になりやすい