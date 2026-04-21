親への気遣いや将来の備えを重視し、家族との良好な関係を保ちながら実家を拠点に生活する道を選ぶ人もいます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福岡県福岡市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の