「時代をリードし、スマートな未来へ」をテーマとした2026年第19回北京国際モーターショーは4月24日から5月3日にかけて、北京市の中国国際展覧センター（順義館）と首都国際会展センター（CIECC）で開催されます。総展示面積は38万平方メートルに達し、世界モーターショー史上で最大の規模となります。今回のモーターショーでは、完成車、主要部品、スマートドライビング技術、新エネルギーエコシステムなど、自動車産業の全バリュ