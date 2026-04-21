人口増加率6年連続1位（※）で、子どもの数が団塊の世代を上回っている。人口減少が当たり前の時代に、なぜ千葉県流山市だけが逆の現象を起こしているのでしょうか。その答えは、補助金の拡充ではなく「移動」を変えることにありました。本記事では、井崎義治市長の著書『流山市はなぜ選ばれ続けるのか』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）から一部抜粋・編集し、流山市が“陸の孤島”を脱却するまでの交通戦略をお届けします。