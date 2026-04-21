中国外交部の郭嘉昆報道官は4月21日の定例記者会見で、日本の高市早苗首相が「内閣総理大臣」の名義で靖国神社に供物を奉納したことについて、「断固反対し、厳しく非難する」と表明し、中国が既に日本政府に対して厳重な申し入れを行い、強く抗議したことを明らかにしました。郭報道官は、「靖国神社は日本軍国主義が対外侵略戦争を遂行するための精神的支柱であり、事実上の『戦犯神社』である。東京裁判開始80周年に当たる今年