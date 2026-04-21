元モーニング娘。でタレントの飯田圭織さんは4月21日、自身のInstagramを更新。野球観戦をする姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】ビール片手に野球観戦する飯田圭織「息子もファイターズファンです」飯田さんは「春休みの思い出念願のエスコンフィールド北海道へ行ってきました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用し、ビール片手に観戦する姿です。飯田さんは、北海道で野