Image: Playnix OSはLinuxベースのPlaynixOS。つまりSteam Deckのデスクトップ版みたいなやつ。「Playnix Console」のお値段は 1,179ユーロ（約22万円）。ピピッときたよね。これ、Steam派にはなかなかコスパがいいミニゲーミングデスクトップPCなんじゃないかって。いまメモリもストレージの価格も高騰しているから、ごりっごりのタワー型ゲーミングデスクトップも、ゲーミングノートも上を