調印式で握手する中国の習近平国家主席（右）とモザンビークのチャポ大統領＝21日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は21日、訪中したモザンビークのチャポ大統領と北京で会談し、両国の戦略的連携の強化やエネルギー分野などでの協力に意欲を示した。チャポ氏は「対中関係を非常に重視している」と応じ、中国と台湾を不可分の領土とする「一つの中国」原則を守ると強調した。中国外務省が発表した。