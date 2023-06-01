神奈川県警察本部神奈川県警は21日までに、横浜市神奈川区のマンションで住人の女性（28）を暴行して現金などを奪ったとして、強盗致傷と住居侵入の疑いでいずれも住所不定、自称無職梶幸男（41）と無職村上賢（45）の両容疑者を逮捕した。捜査関係者らによると、両容疑者とも別の事件で服役し、今年出所したばかりだった。逮捕容疑は今月1日午後7時45分〜8時半ごろ、女性宅に侵入し、女性の顔を殴り現金2千円やバッグを奪った