横山英幸大阪市長日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度設計を担う法定協議会（法定協）の設置議案について、大阪市の横山英幸市長（維新副代表）は5月中旬に始まる市議会に提出する方向で最終調整に入った。関係者が21日、明らかにした。大阪府市両議会で議案が可決されれば、都構想の住民投票実施に向けた議論が本格化する。吉村洋文府知事（維新代表）は来春までの住民投票実施を目指している。議論に必要な期間を考