２１日午前８時４０分頃、陸上自衛隊日（ひ）出生（じゅう）台（だい）演習場（大分県由布市、九重町、玖珠（くす）町）で、射撃訓練中の戦車内で砲弾が破裂し、乗っていた隊員３人が死亡、１人が重傷を負った。陸自が事故の詳しい原因を調べている。陸自によると、死亡したのは、いずれも玖珠駐屯地（玖珠町）の西部方面戦車隊に所属する浜辺健太郎２曹（４５）、高山新吾３曹（３１）、金井効三３曹（３０）。陸自は重傷者の