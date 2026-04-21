日本政府が「防衛装備移転三原則」などを改定し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことについて、フィリピンの国防相は歓迎の意を表明しました。今回の改定を受けて、フィリピンのテオドロ国防相は21日の声明で、「日本との防衛協力は新たな時代に入った」と歓迎の意を表明しました。また、「最高品質の防衛装備を導入できるようになり、国内の対応力を強化するとともに、地域の安定に貢献できる」と強調しました。フィリ