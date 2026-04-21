クリーク･アンド･リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は2026年4月20日(月)、新作コミック『引きこもり夫人に転生したので、冷徹侯爵と離縁します』の1〜5話分の独占配信を「ブックライブ」でスタートした。「ブックライブ」は2カ月先行配信。ほかの書店では2026年6月20日(土)より配信開始予定。■『引きこもり夫人に転生したので、冷徹