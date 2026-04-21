◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人の平山功太内野手が、７回に逆転の２点適時打を放ってプロ初打点をマークし、お立ち台に上がった。打席を振り返り「左ピッチャーというところでジャイアンツが苦戦しているので、２打席やられて、もう腹くくって切り替えて打席に立ちました」と振り返った。塁上でこぶしを握ったことについては「最高にうれしくて、もうガッツポーズが出ちゃいました」と笑顔を見せた。