「ヤバイね。自分のネタを……(笑)」俳優の長谷川京子が、好意を伝える“決定打”について明かした――。長谷川京子○長谷川京子が好意を伝えたいときは「私にとっては…」8日に更新されたYouTubeチャンネル『Kyoko Hasegawa 長谷川京子』で、相手に好意を伝えたいときの“言葉”を聞かれた長谷川。「例えば、“会えてうれしかった”は、決定打になる?」と問われると、「“会えてうれしかったです”ぐらいは、割と社交辞令でも言っ