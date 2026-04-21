◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１ヤクルト（２１日・マツダ）ラッキーカラーを勝利に結びつけることはできなかった。赤一色に染まるマツダのスタンド。赤をラッキーカラーにするヤクルト・池山監督は試合前、「味方にしよう」と意気込んでいたが、運は味方してくれなかった。２回１死二塁、赤羽が放った強いライナーは三塁正面をつき、５回２死三塁で並木が放った中前へ抜けようかというゴロは遊撃手・小園の好守に阻まれた。