J:COMは4月21日、JPIXと戦略的パートナーシップを締結し、法人向けにJ:COMのトランジット回線を提供すると発表した。JPIXのIXサービスを利用する法人顧客は、従来のIX接続に加え、J:COMの通信基盤を活用したトランジット回線も利用できるようになるという。トランジット回線の提供イメージ図近年、動画配信、クラウドサービス、生成AIなどの普及に伴い、インターネットトラヒックが継続的に増加しており、安定かつ効率的なトラヒッ