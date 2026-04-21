【モデルプレス＝2026/04/21】Aぇ! groupが、5月3日に開催する「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」大阪城ホール夜公演のMCコーナーを17時45分頃からYouTube生配信することを発表した。【写真】STARTOアイドル、4thシングル「でこぼこライフ」ジャケット写真◆ Aぇ! group、重大発表を予告Aぇ! groupがLIVE会場から生配信するのは今回が初めてとなり、詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているとのこと。リアルタイ